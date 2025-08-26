Super League: Η ανάλυση του Λανουά για το πέναλτι στον Ζίνι στο ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

INTIME SPORTS

Οnsports team

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ ανέλυσε πέντε φάσεις από τρεις αναμετρήσεις.

Ο Λανουά στάθηκε στο πέναλτι που έγινε στον Ζίνι στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στη φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Μουκουντί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στεφάν Λανουά:

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ με τον Ζίνι στο εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό: «Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από σουτ προς το τέρμα ο αμυνόμενος κάνει ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα πατώντας στο πόδι του αντιπάλου του ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε».

Για το πέναλτι που καταλογίστηκε σε μαρκάρισμα πάνω στον Μουκουντί στο ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (νο5) κατά τη διάρκεια σέντρας πραγματοποιεί φάουλ κρατώντας/αγκαλιάζοντας τον αντίπαλο χωρίς να προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Περιμένουμε από τον διαιτητή πρώτα να υποδείξει το πέναλτι και στη συνέχεια να το ακυρώσει, επειδή έχει προηγηθεί περίπτωση οφσάιντ. Επειδή το οφσάιντ εδώ είναι γεγονός και δεν χρήζει ανάλυσης, δεν χρειάζεται έλεγχος της φάσης στην οθόνη».

Για το ακυρωθέν γκολ του Ατρόμητου στον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα ότι κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για αν αναλύσουμε μία περίπτωση οφσάιντ ακόμα κι αν είναι πολύ γρηγορότερο με τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συνεργασία του διαιτητή με τους αρχηγούς κάτι που περιμένουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εξηγώντας ξεκάθαρα την ανάλυση του VAR, που εξελίσσεται, καθώς και στους προπονητές από τον 4ο διαιτητή».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Τετέι στο Λεβαδειακός – Κηφισιά: «Εδώ κατά την εκτέλεση κόρνερ, ο αμυνόμενος με το νο4 του Λεβαδειακού ακουμπάει την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να παρθεί η σωστή απόφαση. Πέναλτι».

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παλάσιος στο Λεβαδειακός – Κηφισιά: «Ενώ έχουμε σουτ προς το τέρμα, ο αμυνόμενος με το νο4 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το χέρι του, ενώ αυτό βρίσκεται σε αφύσικη θέση. Το δεξί του χέρι βρίσκεται ξεκάθαρα μακριά από το σώμα του. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι, πράγμα που ο διαιτητής έκρινε σωστά».

Για την κόκκινη στο Λεβαδειακός – Κηφισιά για λογαριασμό των γηπεδούχων: «Σε αυτήν την περίπτωση ο παίκτης προσπαθεί να παίξει την μπάλα, αλλά στο τελείωμα της κίνησής του έχει υψώσει το δεξί του πόδι πολύ ψηλά και βρίσκει με τις τάπες τον αντίπαλό του διακινδυνεύοντας την ασφάλειά του. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα, πράγμα που ο διαιτητής έκρινε σωστά».