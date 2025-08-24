ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Άνετη πρεμιέρα πριν την Άντερλεχτ – Αγωνία για τον δακρυσμένο Ζίνι

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε σοβαρή και πειστική στην πρεμιέρα της στη Super League και νίκησε 2-0 τον Πανσερραϊκό, λίγες ημέρες πριν τον… τελικό με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League – Αγωνία για τον δακρυσμένο Ζίνι, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος μέχρι να αποχωρήσει με πρόβλημα.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν την καλύτερη τους εμφάνιση, κυριαρχώντας της ομάδας των Σερρών.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζίνι, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Μάνταλου στο 23ο λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα πέτυχε και το πρώτο του τέρμα με τα «κιτρινόμαυρα», για το 2-0.

Ο Ανγκολέζος, όμως, δεν μπόρεσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, καθώς αποχώρησε στο 35ο λεπτό με δάκρυα στα μάτια κι όπως είναι φυσικό υπάρχει αγωνία, ενόψει του τελικού… με την Άντερλεχτ, για μια θέση στη League Phase του Conference League.

Η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη βελγική ομάδα είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη (28/08) στην «OPAP Arena». Εντός έδρας είναι κι η επόμενη υποχρέωση στο πρωτάθλημα, καθώς τη 2η αγωνιστική υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, την επόμενη Κυριακή (31/080).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα με το κλασικό 4-4-2, με τον Μάνταλο στο «8» και τον Πινέδα στο «6», αλλά παραλίγο να βρεθεί από το ξεκίνημα με την πλάτη στον τοίχο. Συγκεκριμένα, στο 5ο λεπτό ο Γκριν βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Στρακόσα, ο οποίος, όμως, τον νίκησε, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Οι «κιτρινόμαυροι» στη συνέχεια έδωσαν ρυθμό στο ματς κι είχαν καλές συνεργασίες, με αποτέλεσμα να πλησιάσουν στο γκολ. Η κεφαλιά του Μάνταλου στο 10ο λεπτό πέρασε άουτ, ενώ ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ το τακουνάκι του Ζίνι, δύο λεπτά αργότερα.

Ο Ανγκολέζος εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή, καθώς ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι που έφερε το 1-0 για την ΑΕΚ. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Μάνταλος για το πρώτο γκολ της «Ένωσης» στο φετινό πρωτάθλημα στο 23ο λεπτό.

Το δεύτερο ήρθε μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Ζίνι να σημειώνει το πρώτο του τέρμα με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα. Η φάση ξεκίνησε από γύρισμα του πολύ καλού Πενράις, για το 2-0 στο 27’. Ο 23χρονος επιθετικός έδωσε στην ΑΕΚ ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα, με τον Μαρίν να παίρνει τη θέση του στο 36ο λεπτό.

Η «Ένωση» συνέχισε, πάντως, στο ίδιο κυριαρχικό τέμπο, μην επιτρέποντας στην ομάδα των Σερρών να αντιδράσει. Αυτό ισχύει και μετά τη διακοπή του ημιχρόνου, με τον Βίντα να χάνει μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 47ο λεπτό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «κιτρινόμαυροι» μέτρησαν 21 τελικές σε μια ώρα αγώνα, ενώ δίχτυα βρήκε κι ο Πιερό, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο ρυθμός έπεσε, με την ΑΕΚ να παραμένει απειλητική, «κλείνοντας» τον Πανσερραϊκό στην εστία του. Δημιούργησε ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε σημειώσει κι άλλα γκολ.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Κίτρινες: Πινέδα - Λιάσος

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (83΄ Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Ελίασον (83΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (71΄ Κουτέσα), Ζίνι (36΄λ.τρ. Μαρίν), Πιερό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65΄ Μπαντζάκι), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46΄ Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84΄ Δοϊρανλής).