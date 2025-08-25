Super League: Τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, για την 1η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν την καλύτερη τους εμφάνιση, κυριαρχώντας της ομάδας των Σερρών.

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε σοβαρή και πειστική στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος και νίκησε 2-0 τον Πανσερραϊκό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζίνι, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Μάνταλου στο 23ο λεπτό, ενώ πέντε λεπτά αργότερα πέτυχε και το πρώτο του τέρμα με τα «κιτρινόμαυρα», για το 2-0.

Ο Ανγκολέζος, όμως, δεν μπόρεσε να το χαρεί όσο θα ήθελε, καθώς αποχώρησε στο 35ο λεπτό με δάκρυα στα μάτια κι όπως είναι φυσικό υπάρχει αγωνία, ενόψει του τελικού… με την Άντερλεχτ, για μια θέση στη League Phase του Conference League.

