Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Εκτός αποστολής οι Μαρσιάλ, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 19:50
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Εκτός αποστολής οι Μαρσιάλ, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς

Οι Αντονί Μαρσιάλ, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεν βρίσκονται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη Super League.

Οι δύο εξ αυτών ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις, ενώ στην περίπτωση του Σέρβου επιθετικού γίνεται διαχείριση.

Ο Μαρσιάλ αντιμετωπίζει πρόβλημα πριν από το ματς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, το οποίο, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις δεν τις ξεπέρασε. Με δεδομένο ότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα, το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση την επόμενη Κυριακή (31/08), όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR.

Ο Γκατσίνοβιτς, από την πλευρά του, αποκόμισε πρόβλημα στο πρώτο ματς των playoffs του Conference League, όπου έγινε και αναγκαστική αλλαγή. Ο Σέρβος είναι αμφίβολος για τη ρεβάνς με τη βελγική ομάδα.

Όσον αφορά στον Γιόβιτς, γίνεται μια διαχείριση μέχρι να βρεθεί στο 100% της αγωνιστικής κατάστασή τους. Το πιθανότερο είναι να μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στην αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης (28/08).

Δείτε ΕΔΩ την ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ
3 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0 (τελικό): Η «Ένωση» μπήκε με το... δεξί στη Super League - Δείτε τα γκολ
SUPER LEAGUE
Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
37 λεπτά πριν Ρενάτο Σάντσες: «Έχει το DNA του νικητή ο Παναθηναϊκός»
SUPER LEAGUE
Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν
1 ώρα πριν Live ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Η πρεμιέρα του «δικέφαλου» κόντρα στους Λαρισαίους που επέστρεψαν
SUPER LEAGUE
Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
2 ώρες πριν Πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved