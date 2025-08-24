Ομάδες

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 19:17
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ, για την αναμέτρηση της πρεμιέρας στη Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η «Ένωση» μπαίνει την Κυριακή (24/08) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος, υποδεχόμενη την ομάδα των Σερρών στην «OPAP Arena».

Η νίκη είναι… υποχρέωση για τους «κιτρινόμαυρους», έτσι ώστε να ξεκινήσουν με το δεξί τη σεζόν, όπου ευελπιστούν ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι, Πιερό.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


