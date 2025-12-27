Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χαμογέλασε στην Boxing Day

Onsports Team

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 1-0 της Νιούκαστλ και πήραν σημαντική νίκη παρά τα πολλά προβλήματά τους – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

Ένα παιχνίδι περιελάμβανε η Boxing Day της Premier League και αυτό δεν δικαιολόγησε τη φήμη της ημέρας. Μόλις ένα γκολ για το τελικό 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Νιούκαστλ. Έτσι οι «κόκκινοι διάβολοι» μπήκαν στην πεντάδα, παρά τις πολλές τους απουσίες.

Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 24’ με τον Ντόργκου. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Έτσι η Γιουνάιτεντ πήρε τη σημαντική νίκη.

PREMIER LEAGUE – 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 27/12

Άρσεναλ-Μπράιτον 27/12

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 27/12

Μπέρνλι-Έβερτον 27/12

Λίβερπουλ-Γουλβς 27/12

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 27/12

Τσέλσι-Άστον Βίλα 27/12

Σάντερλαντ-Λιντς 28/12

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 28/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Μάντσεστερ Γ. 29 -18αγ.

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μπράιτον 24

Έβερτον 24

Νιούκαστλ 23 -18αγ.

Μπρέντφορντ 23

Φούλαμ 23

Τότεναμ 22

Μπόρνμουθ 22

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2