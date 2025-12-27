Basketball Champions League: Το πρόγραμμα των αγώνων Προμηθέα και Καρδίτσας

Onsports Team

Πότε θα δώσουν τους αγώνες Play-In στο BCL οι δύο ελληνικές ομάδες – Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Εκτός έδρας θα δώσουν τον πρώτο αγώνα τους ο Προμηθέας και η Καρδίτσα απέναντι στη γαλλική Σαλόν και τη σερβική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, για τα Play-In του Basketball Champions League, ανήμερα των Φώτων (6/1). Οι δεύτεροι αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί στην έδρα τους στις 8 Ιανουαρίου. Εφόσον χρειαστεί 3ος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα των αντιπάλων τους, καθώς Προμηθέας και Καρδίτσα κατέλαβαν την 3η θέση στον όμιλό τους.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» ως πρώτη στον όμιλό της στην κανονική περίοδο του BCL.

Το πρόγραμμα Προμηθέα Πατρών και Καρδίτσας στα Play-In του BCL:

Σαλόν (Γαλλία)–Προμηθέας 6/1, 21:00

Προμηθέας–Σαλόν (Γαλλία) 8/1, 20:30

Σαλόν – Προμηθέας (εφόσον χρειαστεί)

Σπαρτάκ (Σερβία)–Καρδίτσα 6/1, 21:00

Καρδίτσα–Σπαρτάκ (Σερβία) 8/1, 18:30

Σπαρτάκ – Καρδίτσα (εφόσον χρειαστεί)