Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 24 Αυγούστου 2025, 13:26
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League

Η ΑΕΚ μπαίνει την Κυριακή (24/08) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος κι έστειλε το δικό της μήνυμα ενάντια σε κάθε διάκριση κι αποκλεισμό.

Η «Ένωση» υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena», για την 1η αγωνιστική της Super League.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με ανάρτηση της στα social media, η ΑΕΚ στάθηκε ενάντια σε κάθε είδους διάκριση και αποκλεισμό.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Μια Ομάδα, Όλοι Μαζί

Με τη σέντρα του Πρωταθλήματος, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανανεώνει τη δέσμευσή της:

Κάθε φίλαθλος, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, καταγωγή ή δυνατότητες, έχει θέση στο γήπεδο.

Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή για όλους.

Η φωνή μας ενώνεται ενάντια σε κάθε διάκριση και αποκλεισμό.

Η νέα χρονιά ξεκινά με πάθος, αλλά και με ευθύνη, να κρατήσουμε ζωντανό το δικαίωμα όλων να μοιράζονται τη χαρά του ποδοσφαίρου».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Πρεμιέρα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Τα highlights από τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη, Ατρομήτου
5 λεπτά πριν Super League: Πρεμιέρα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Τα highlights από τις νίκες Ολυμπιακού, Άρη, Ατρομήτου
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Επίσημο το «μπαμ»! Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρενάτο Σάντσες
51 λεπτά πριν Μεταγραφές: Επίσημο το «μπαμ»! Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρενάτο Σάντσες
ΣΠΟΡ
Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου
2 ώρες πριν Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League
3 ώρες πριν ΑΕΚ: «Μια ομάδα, όλοι μαζί!» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για την έναρξη της Super League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved