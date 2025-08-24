Super League: Η ώρα των «δικεφάλων» και της επιστροφής της ΑΕΛ

Onsports Team

Εντός έδρας παιχνίδια για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με σημαντική επιστροφή της ομάδας της Λάρισας στα… σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής στην Super League και ήρθε η ώρα των «δικέφαλων». ΑΕΚ και ΠΑΟΚ «ρίχνονται» στη «μάχη» της διεκδίκησης του τίτλου, έχοντας αμφότεροι εντός έδρας αναμετρήσεις. Κατά συνέπεια και την υποχρέωση νίκης για να κάνουν ποδαρικό με το δεξί.

Όλα αυτά τη στιγμή που το μυαλό τους δεν μπορεί να μην είναι και στις καθοριστικές ευρωπαϊκές ρεβάνς που έχουν να δώσουν την Πέμπτη (28/8). Ο μεν ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Ριέκα ψάχνοντας ανατροπή της ήττας του με 1-0 στην Κροατία, ενώ η ΑΕΚ κυνηγά ευρωπαϊκή παρουσία μέχρι το χειμώνα τουλάχιστον μέσω του αγώνα της στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Άντερλεχτ. Κάτι που θα γίνει μέσω νίκης μετά το 1-1 του Βελγίου.

Αυτές ακριβώς τις σκέψεις, θέλουν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι των δύο ομάδων που έχουν μοναδικό στόχο στη Super League 2025-26 να διεκδικήσουν τον τίτλο. Σημαντικό βεβαίως πως η μία απ’ αυτές τις ομάδες είναι η ΑΕΛ. Το ιστορικό σωματείο της Λάρισας που επέστρεψε στα… σαλόνια και κάνει ντεμπούτο στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ στις 20:15 θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό. Αναζητώντας μια εύκολη και όσο το δυνατόν… γρήγορη επικράτηση. Οι Σερραίοι από την άλλη, χωρίς άγχος θα διεκδικήσουν το καλύτερο καθώς στόχος τους και φέτος είναι η παραμονή στην κατηγορία.

Στις 21:00 στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη φιλόδοξη ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν μια νίκη ψυχολογίας και ενόψει Ριέκα. Κόντρα στους Θεσσαλούς που επιθυμούν η επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία να συνοδευτεί με εντυπωσιακή πρεμιέρα.

SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novasports Prime

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2

(Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ)