Serie A: Πήρε το ντέρμπι με Ρόμα και βλέπει τετράδα η Γιουβέντους

Σε απόσταση «βολής» από την πρώτη τετράδα της Serie A βρίσκεται πλέον η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε 2-1 της Ρόμα στο Τορίνο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η «Γηραιά Κυρία» παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά της από τους «τζαλορόσι», που εξακολουθούν να κατέχουν την 4η θέση.

Οι γηπεδούχοι, υπό την καθοδήγηση του Λουτσιάνο Σπαλέτι, πήραν προβάδισμα λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κονσεϊσάο να ανοίγει το σκορ στο 44ο λεπτό. Στο δεύτερο μέρος, η Γιουβέντους διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο 70΄ ο Οπεντά πέτυχε το δεύτερο γκολ, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του Τορίνο.

Η Ρόμα προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο 75ο λεπτό με τον Μπαλντάντσι, ξαναμπαίνοντας προσωρινά στο παιχνίδι. Ωστόσο, η πίεση των φιλοξενούμενων δεν είχε συνέχεια και η Γιουβέντους διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ της σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας μια νίκη που την φέρνει πιο κοντά στους στόχους της για είσοδο στην πρώτη τετράδα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0

Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά - 75΄ Μπαλντάντσι)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

13:30 Κάλιαρι-Πίζα

16:00 Σασουόλο-Τορίνο

19:00 Φιορεντίνα-Ουντινέζε

21:45 Τζένοα-Αταλάντα

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Νάπολι-Πάρμα

Ίντερ-Λέτσε

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Βερόνα-Μπολόνια

Κόμο-Μίλαν

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

1. Ίντερ 33

2. Μίλαν 32

3. Νάπολι 31

4. Ρόμα 30 -16αγ.

5. Γιουβέντους 29 -16αγ.

6. Μπολόνια 25

7. Κόμο 24

8. Λάτσιο 23 -16αγ.

9. Σασουόλο 21

10. Ουντινέζε 21

11. Κρεμονέζε 21 -16αγ.

12. Αταλάντα 19

13. Τορίνο 17

14. Λέτσε 16

15. Κάλιαρι 14

16. Τζένοα 14

17. Πάρμα 14

18. Βερόνα 12

19. Πίζα 10

20. Φιορεντίνα 6

