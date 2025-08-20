Ομάδες

Super League: Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Οι διαιτητές της πρεμιέρας
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 20 Αυγούστου 2025, 09:17
Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει στο ελληνικό πρωτάθλημα το τριήμερο 23-25 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αγώνες, καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, έπειτα από σχετικό αίτημα των «πράσινων». Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ρέφερι που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.

Στο Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR θα είναι ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Κατσικογιάννη, ενώ το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, έχοντας VAR τον Πουλουκίδη. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ – ΑΕΛ ορίστηκε ο Φωτιάς με VARίστα τον Ζαμπαλά.

Οι διαιτητές της πρεμιέρας στη Super League

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος

  • Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • Α’ Βοηθός: Νικολκάκης Βασίλειος (Λασιθίου)
  • Β’ Βοηθός: Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)
  • 4ος: Τομαράς Ιωάννης (Θράκης)
  • VAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
  • AVAR: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)
  • Παρατηρητής: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

  • Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
  • Α’ Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτ/νίας)
  • Β’ Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
  • 4ος: Ματσούκας Μιχαήλ (Ευβοίας)
  • VAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
  • AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • Παρατηρητής: Καλογερόπουλος Χαράλαμπος (Αθηνών)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

  • Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
  • Α’ Βοηθός: Νταβέλας Αργύριος (Μακεδονίας)
  • Β’ Βοηθός: Μάτσας Κωνσταντίνος (Ηρακλείου)
  • 4ος: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
  • VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • Παρατηρητής: Νικολακόπουλος Αθανάσιος (Αθηνών)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

  • Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
  • Α’ Βοηθός: Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
  • Β’ Βοηθός: Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)
  • 4ος: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • Παρατηρητής: Δαγκλής Χρήστος (Χαλκιδικής)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

  • Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • Α’ Βοηθός: Μεϊντανάς Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Β’ Βοηθός: Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
  • 4ος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)
  • VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • AVAR: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης-Λευκάδος)
  • Παρατηρητής: Κύριου Ελένη (Αρκαδίας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

  • Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
  • Α’ Βοηθός: Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
  • Β’ Βοηθός: Διαμαντής Λάμπρος (Ηπείρου)
  • 4ος: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
  • AVAR: Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
  • Παρατηρητής: Γκάγκας Δημήτριος (Λάρισας)


