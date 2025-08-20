Super League: Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Οι διαιτητές της πρεμιέρας

INTIME SPORTS

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει στο ελληνικό πρωτάθλημα το τριήμερο 23-25 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αγώνες, καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, έπειτα από σχετικό αίτημα των «πράσινων». Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ρέφερι που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.

Στο Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR θα είναι ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Κατσικογιάννη, ενώ το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, έχοντας VAR τον Πουλουκίδη. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ – ΑΕΛ ορίστηκε ο Φωτιάς με VARίστα τον Ζαμπαλά.

Οι διαιτητές της πρεμιέρας στη Super League

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

Α’ Βοηθός: Νικολκάκης Βασίλειος (Λασιθίου)

Β’ Βοηθός: Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)

4ος: Τομαράς Ιωάννης (Θράκης)

VAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)

AVAR: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)

Παρατηρητής: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

Α’ Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτ/νίας)

Β’ Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)

4ος: Ματσούκας Μιχαήλ (Ευβοίας)

VAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)

AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)

Παρατηρητής: Καλογερόπουλος Χαράλαμπος (Αθηνών)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Α’ Βοηθός: Νταβέλας Αργύριος (Μακεδονίας)

Β’ Βοηθός: Μάτσας Κωνσταντίνος (Ηρακλείου)

4ος: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)

VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

Παρατηρητής: Νικολακόπουλος Αθανάσιος (Αθηνών)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

Α’ Βοηθός: Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)

4ος: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)

VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)

AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)

Παρατηρητής: Δαγκλής Χρήστος (Χαλκιδικής)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Α’ Βοηθός: Μεϊντανάς Ανδρέας (Αχαΐας)

Β’ Βοηθός: Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)

4ος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)

VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)

AVAR: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης-Λευκάδος)

Παρατηρητής: Κύριου Ελένη (Αρκαδίας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά