Μεταγραφές: Στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ!
INTIME SPORTS
Onsports team 12 Αυγούστου 2025, 23:02
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ!

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έφτασε το βράδυ της Τρίτης (12/08) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η απόκτηση του Έλληνα επιθετικού από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Γιακουμάκης έφτασε στην Ελλάδα, λίγο μετά τις 22:00, ώστε την Τετάρτη (13/08) να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αποκτά τον 31χρονο επιθετικό με τη μορφή δανεισμού από την Κρουζ Αζούλ, έναντι 2.000.000 ευρώ. Στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 5.000.000 ευρώ, ενώ οι απολαβές του παίκτη φτάνουν το 1.500.000.

Ο Γιακουμάκης προορίζεται για βασικός επιθετικός από τον Λουτσέσκου, μπροστά από τους Τσάλοφ και Μύθου. Την περασμένη σεζόν στο Μεξικό μέτρησε 9 γκολ σε 36 παιχνίδια.

Todos los goles de Giorgos Giakoumakis en cruz azul


