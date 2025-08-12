Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία για Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας
EPA/DAMIEN EAGERS
Onsports team 12 Αυγούστου 2025, 17:00
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία για Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας

Ο ΠΑΟΚ διέψευσε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη – Θέση για το θέμα πήρε κι ο πρόεδρος των Πρωταθλητών Τσεχίας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κάνει τον Έλληνα διεθνή την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του.

Το πρωί της Τρίτης (08/12) υπήρξαν πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Ζαφείρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως, μέσω ενημέρωσης ανέφερε πως «ό,τι κυκλοφορεί σήμερα περί δήθεν συμφωνίας και κλειδωμένου deal, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα».

Η θέση αυτή ήρθε λίγη ώρα μετά τη διάψευση του προέδρου της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, στο δημοσίευμα που θέλει τον ΠΑΟΚ να προσφέρει 16.000.000 ευρώ για τον 22χρονο μέσο.

Ο Τβρντικ, μάλιστα, απάντησε κάτω από το δημοσίευμα του δημοσιογράφου, Μίχαλ Κνασνίτσα, ο οποίος έκανε το ρεπορτάζ για τη «Denik Sport». Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρίτη πρόταση από τον «Δικέφαλο του Βορρά».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Η Euroleague βάζει τον Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»
18 λεπτά πριν Η Euroleague βάζει τον Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η FIFA αλλάζει τα δεδομένα: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων με τον ίδιο ιδιοκτήτη
1 ώρα πριν Η FIFA αλλάζει τα δεδομένα: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων με τον ίδιο ιδιοκτήτη
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία για Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Διαψεύδει για οριστική συμφωνία για Ζαφείρη – Η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Νίκος Γκάλης ξεσπά για ΑΙ video που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο
3 ώρες πριν Ο Νίκος Γκάλης ξεσπά για ΑΙ video που τον δείχνει σε αναπηρικό αμαξίδιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved