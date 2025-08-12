Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ κάνει τον Ζαφείρη την πιο ακριβή μεταγραφή του - Η «τρελή» πρόταση στη Σλάβια

Ομάδες

INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 13:20
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει μια «τρελή» πρόταση στη Σλάβια Πράγας κι ετοιμάζεται να κάνει τον Χρήστο Ζαφείρη την πιο ακριβή μεταγραφή του.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της σύγχρονης ιστορίας του.

Με την τρίτη και… φαρμακερή πρόταση ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» των Πρωταθλητών Τσεχίας κι η μεταγραφή έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο ΠΑΟΚ προσέφερε αρχικά 9.000.000 ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης, στη συνέχεια ανέβασε την προσφορά του δίνοντας ακόμα 1.500.000 ευρώ σε μπόνους. Τελικά, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Σλάβια Πράγας, με την τρίτη πρόταση του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τσεχία, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δίνει μαζί με τα (εφικτά) μπόνους ένα ποσό που φτάνει τα 16.000.000 ευρώ! Ένα «τρελό» ποσό για τα ελληνικά δεδομένα.

Με αυτό τον τρόπο ο Ζαφείρης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, καθώς θα ξεπεράσει κατά (πάρα) πολύ τα 4.000.000 ευρώ που είχε δαπανήσει το καλοκαίρι του 2018 για να κάνει δικό του τον Ίνγκι Ίνγκασον από τη Ροστόφ.

Όσον αφορά στο συμβόλαιο του Ζαφείρη, αυτό θα είναι πολυετές (το πιθανότερο για 4 χρόνια), με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 1.600.000 ευρώ!



