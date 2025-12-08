Ομάδες

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Στιγμές αγωνίας για Μουσάμπα - Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγούσε
X
Οnsports Τeam 08 Δεκεμβρίου 2025, 11:35
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ / Σαμσουνσπόρ

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Στιγμές αγωνίας για Μουσάμπα - Άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο την ώρα που οδηγούσε

Στιγμές μεγάλης αγωνίας πέρασε ο Άντονι Μουσάμπα της Σαμσουνσπόρ, λίγες μέρες πριν το κρίσιμο ματς του Conference League απέναντι στην ΑΕΚ, όταν το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες την ώρα που οδηγούσε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της Τουρκίας, ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός είχε επιστρέψει στην Σαμψούντα με το αεροπλάνο και στο αεροδρόμιο της πόλης αποφάσισε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψει, μαζί με την οικογένειά του στην οικία τους.

Ωστόσο, έπειτα από λίγα χιλιόμετρα, η οικογένεια του 25χρονου άσου έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς το αμάξι που οδηγούσε ο Άντονι Μουσάμπα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο νεαρός άσος έκανε αμέσως στην άκρη και όλοι οι επιβαίνοντες αποχώρησαν με ασφάλεια.

Όπως τονίζεται στον Τύπο της γειτονικής χώρας, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο, παρά μόνο πως αυτή ξέσπασε στον κινητήρα και γι’ αυτό φούντωσε άμεσα. Μάλιστα, το αμάξι καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο άσος της Σαμσουνσπορ με την οικογένειά του αποχώρησε από το σημείο με ταξί.



