Παναθηναϊκός: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο «ασύλληπτος» Ρογκαβόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 08 Δεκεμβρίου 2025, 11:15
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο «ασύλληπτος» Ρογκαβόπουλος

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» πραγματοποίησε μια «διαστημική» εμφάνιση κόντρα στον Πανιώνιο και απολύτως δίκαια κατέκτησε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Δεν αποτελεί ούτε είδηση, αλλά ούτε και έκπληξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά τη «διαστημική» εμφάνισή του κόντρα στον Πανιώνιο συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και κατέκτησε απόλυτα δίκαια τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός διέσυρε τον Πανιώνιο, παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ, με τον Έλληνα φόργουορντ να «σπάει» ρεκόρ, κοντέρ και να «τρελαίνει» κόσμο.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σταμάτησε στους 40 πόντους με 12/19 τρίποντα, έχοντας παράλληλα 2 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.  


