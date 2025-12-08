Μακάμπι Τ.Α.: Στα ραντάρ της ο Σίλβα

Οnsports Τeam

Ο σέντερ της ΑΕΚ εντυπωσίασε και πάλι με την εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό με τους Ισραηλινούς να αναφέρουν ενδιαφέρον από την ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Ο Κρις Σίλβα είναι ο παίκτης που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague, κάτι που αν κρίνουμε από τις εμφανίσεις του είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Ο σέντερ της ΑΕΚ πραγματοποίησε, στον χθεσινό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, πραγματοποίησε μια απίθανη εμφάνιση με 31 πόντους, 10/14 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/10 βολές και 9 ριμπάουντ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ιsreal Hayom είναι στόχος της Μακάμπι για ενίσχυση στις θέσεις των ψηλών. Το κείμενο τονίζει πως ο σέντερ της ΑΕΚ είναι γνωστός στους οπαδούς του μπάσκετ στο Ισραήλ από την περασμένη σεζόν, όταν πρωταγωνίστησε για τη Μπνέι Χερζλίγια με 15,1 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της σεζόν στο Winner Basket League.

Μάλιστα, τονίζεται ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπήρξαν και συζητήσεις το προηγούμενο καλοκαίρι, με τον παίκτη να έχει EuroLeague out στο συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.