«Ο Λιβάι είναι μια ακριβή και άχρηστη μεταγραφή»

Οnsports Τeam

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Σπαρτάκ Μόσχας, Γιούρι Περβάκ, αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία από την ΑΕΚ και έσταξε… φαρμάκι. Ο πρώην παράγοντας της ομάδας μίλησε με τα χειρότερα λόγια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ακριβή και άχρηστη μεταγραφή, τονίζοντας πως είναι η χειρότερη που έκανε η ομάδα.

«Η χειρότερη μεταγραφή για τη Σπαρτάκ το 2025 είναι, φυσικά, ο Λιβάι Γκαρσία. Μια ακριβή και άχρηστη μεταγραφή. Η τιμή και η ποιότητα απλά δεν αντιστοιχούν. Ξεγέλασαν απλώς την Σπαρτάκ. Δεν πλήρωσαν 20 εκατομμύρια, αλλά περισσότερα, με όλα αυτά τα 'παράπλευρα' έξοδα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Οι Έλληνες με τους οποίους μίλησα εντυπωσιάστηκαν πολύ από αυτή τη συμφωνία. Είναι η πιο περιττή μεταγραφή για τον σύλλογο. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχουν ταλαντούχοι νέοι ποδοσφαιριστές στη χώρα μας. Πρέπει να παρακολουθούμε το πρωτάθλημα, να ψάχνουμε, να ανακαλύπτουμε.



Σε κάθε ομάδα υπάρχει παίκτης που αξίζει της προσοχής μας. Γιατί να κοιτάμε προς την Ελλάδα; Εντάξει, Βραζιλία, Αργεντινή. Αλλά πώς καταλήξαμε στην Ελλάδα; Κάποιος σταυροκοπήθηκε, έκρυψε τα χρήματα σε μια σακούλα για αυτή τη μεταγραφή και πέρασε τα σύνορα σαν Άγιος Βασίλης».

