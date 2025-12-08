«Σε συζητήσεις με Λάσο η Εφές»

Οnsports Τeam

Μια ανάσα από το να αναλάβει την τουρκική ομάδα είναι ο έμπειρος τεχνικός σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews η Αναντόλου Εφές βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πάμπλο Λάσο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας.

Τα αποτελέσματα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης είναι πάρα πολύ άσχημα, με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ να αποτελεί ήδη παρελθόν από τον σύλλογο και τη διοίκηση της ομάδας να προσπαθεί να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα ο Πάμπλο Λάσο μοιάζει να είναι η καλύτερη περίπτωση από αυτές που έχουν οι Τούρκοι στα χέρια τους με τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών να είναι σε πολύ καλό στάδιο.