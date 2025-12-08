Champions League: LIVE η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ πριν το Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν το Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο Champions League, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (09/12) αντιμετωπίζουν την ομάδα του Καζακστάν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase της διοργάνωσης.
Μία μέρα νωρίτερα, ως είθισται, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα της «Αστάνα Αρένα», η οποία θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Τρίτης (09/12). Μαζί του βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε.
Παρακολουθήστε σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού: