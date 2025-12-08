AEK: Euroleague καλεί Σίλβα, δυνατά η Μακάμπι Τελ Αβίβ! - Τα δεδομένα και το buy out

INTIME SPORTS

Ο Κρις Σίλβα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της φετινής ΑΕΚ, η οποία, όμως, νιώθει ήδη ομάδες την ασφυκτική πίεση ομάδων της Euroleague – Τα δεδομένα, το buy out κι η «ζεστή» Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γκαμπονέζος ψηλός έκλεισε το… μάτι στους συλλόγους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με την εμφάνιση που έκανε το ΣΕΦ.

Η επιβλητική παρουσία του στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, βέβαια, ήταν το… κερασάκι σε μια άκρως εντυπωσιακή χρονιά για τον Σίλβα, ο οποίος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του.

Η ομάδα που βλέπει πιο «ζεστά» την περίπτωση του παίκτη της «Ένωσης» είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία, πάντως, έχει μια δύσκολη χρονιά στη Euroleague κι η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή. Οι πληροφορίες από το Ισραήλ, πάντως, αναφέρουν ότι με τα τωρινά δεδομένα, η «ομάδα του λαού» θα κινηθεί για την απόκτηση του Σίλβα.

Για το ενδιαφέρον της Μακάμπι έκανε λόγο και το «Israel Hayom», το οποίο, μάλιστα, μπλέκει στο παιχνίδι και τις Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε.

Το στάτους του Σίλβα στην ΑΕΚ

Όσον αφορά στο στάτους που έχει ο Κρις Σίλβα στην ΑΕΚ, αξίζει να αναφέρουμε ότι αμείβεται με 40.000 δολάρια το μήνα και στο συμβόλαιο του υπάρχει NBA out και Euroleague out.

To buy out του παίκτη είναι 150.000 ευρώ και μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά το τέλος της πρώτης φάσης του BCL (σ.σ. τα τελευταία παιχνίδια είναι στις 17 Δεκεμβρίου) και για διάστημα δέκα ημερών. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταλάβει την πρώτη θέση στον όμιλο, τότε, το διάστημα μετατίθεται για το διάστημα 1-17 Ιανουαρίου.