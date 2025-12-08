Κουτλουάι: «Ο Γιασικεβίτσιους ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Φενέρ»

Οnsports Τeam

Ο μύθος του τουρκικού μπάσκετ, Ιμπραίμ Κουτλουάι» αποκάλυψε πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπέγραψε νέα συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 2+1 χρόνια.

Στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να κάθεται ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός τεχνικός, που την περσινή σεζόν «οδήγησε» την τουρκική ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ έκανε και το double στην Τουρκία, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Αυτό είναι κάτι που αποκάλυψε ο Ιμπραϊμ Κουτλουάι. Ο μύθος του τουρκικού μπάσκετ, που έχει περάσει και από τη χώρα μας φορώντας τόσο την φανέλα της ΑΕΚ όσο και του Παναθηναϊκού, με δηλώσεις του σε γνωστό podcast αποκάλυψε τη σχετική είδηση.