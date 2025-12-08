Έσε: «Δε θα μας επηρεάσει το κλίμα»

Οnsports Τeam

Ο Σαντιάγκο Έσε εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με την Αστάνα και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει με τη γνωστή νοοτροπία του.

Αναλυτικά είπε:

Ένας χαφ που παίζει πίσω από τον Ελ Κααμπί τι έχει στο μυαλό του;

«Είναι αλήθεια πως μας έχει βοηθήσει πολύ, όλοι οι επιθετικοί μας είναι πρεοτοιμασμένοι, όλοι εθα είναι συγκεντρωμένοι. Οποιοσδήποτε και αν θα είναι μπροστά θα βοηθήσει την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Όλη μαζί σαν ομάδα, ακόμη και οι παίκτες που έρχονται πιο πίσω θα βοηθήσουν για ένα γκολ».

Για το κλειστό στάδιο και τον συνθετικό χλοοτάπητα:

«Οι συνθήκες μπορεί να είναι ιδιαίτερες, στο γήπεδο είμαστε 11 εναντίον 11. Μέσα στο γήπεδο το κλίμα δεν θα μας επηρεάσει. Να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, ώστε στο γήπεδο να δείξουμε ένα πρόσωπο, να πάρουμε τη νίκη χωρίς να έχουμε κάποια δικαιολογία».

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για τη νίκη;

«Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι, να το δούμε σαν ευκαιρία τι μπορούμε να κάνουμε, στα προηγουμε ενδεχόμενως να αξίζαμε για τη νίκη. Να βγούμε με τη νοοτροπία, να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Να πάρουμε τη νίκη που αξίζαμε έως τώρα. Να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία».

Αν τους πεισμώνει το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει;

«Γνωρίζουμε ότι πρέπει και θέλουμε να κερδίσουμε, όπως σε όλα τα άλλα παιχνίδια. Προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη. Αν σκεφτούμε την πίεση και την αναγκαιότητα, ίσως να είναι εναντίον μας. Να είμστε ο καλύτερος εαυτός μας και να πάρουμε τη νίκη».