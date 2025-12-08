Ομάδες

SportsBoom: «Κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ ο Ελ Κααμπί»
Οnsports Τeam 08 Δεκεμβρίου 2025, 13:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

SportsBoom: «Κοντά σε συμφωνία με τη Μαρσέιγ ο Ελ Κααμπί»

Δημοσίευμα  «βόμβα» από την ιστοσελίδα SportsBoom που θέλει την γαλλική ομάδα να είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με την φανέλα του Ολυμπιακού έχουν τραβήξει τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, με την Μαρσέιγ αυτή τη στιγμή να φέρεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του «ερυθρόλευκου» παίκτη.

Σύμφωνα με  την ιστοσελίδα SportsBoom οι άνθρωποι της ομάδας της Μασσαλίας προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να προχωρήσει στη μεταγραφή του Ελ Κααμπί, με τους ίδιους να διαρρέουν πως είναι πολύ κοντά στην επίτευξη του μεγάλου τους στόχους.

Ο Ελ Κααμπί αποτελεί τον βασικό επιθετικό των «ερυθρόλευκων» και η διοίκηση προσπαθεί να του ανανεώσει το συμβόλαιο έως το 2028, μιας και η παρούσα συνεργασία τους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, αλλά οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν «παγώσει» λόγω της προσεχούς συμμετοχής του παίκτη στο Κόπα Άφρικα.  



