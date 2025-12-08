Super League, Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Αυλαία στις Σέρρες με «μάχη» παραμονής

Οnsports Τeam

Με το παιχνίδι Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός ολοκληρώνεται την Δευτέρα (08/12) η 13η αγωνιστική και παράλληλα ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League.

Η αυλαία πέφτει στις Σέρρες, όπου ο ουραγός Πανσερραϊκός υποδέχεται στις 18:00 τον ανεβασμένο Παναιτωλικό. Τα «λιοντάρια» εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση, παρά την πρόσφατη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με την έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα, καθώς προέρχονται από έξι συνεχόμενες ήττες.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Αγρινίου παρουσιάζει αισθητά βελτιωμένη εικόνα υπό τον Γιάννη Αναστασίου και θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα.

Το ματς στις Σέρρες αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει τόσο το αν ο Πανσερραϊκός θα μειώσει τη διαφορά από τις ομάδες της «ουράς», όσο και το αν ο Παναιτωλικός θα κάνει ακόμη ένα βήμα σταθερότητας και απομάκρυνσης από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ - Άρης 3-1

ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)