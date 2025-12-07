Αταμάν: «Συγχαρητήρια στον Ρογκαβόπουλο, έκανε σπουδαία δουλειά»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην φανταστική απόδοση του παίκτη του και τόνισε ότι η ομάδα του θα φανεί αν θα αντιδράσει μετά την ήττα από τη Βαλένθια στον αγώνα με την Αρμάνι στο Μιλάνο.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του κόντρα στον Πανιώνιο και όπως είναι φυσιολογικό στάθηκε στον εξαιρετικό Νίκο Ρογκαβόπολου.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον Ρογκαβόπουλο, νομίζω έκανε ρεκόρ για την ομάδα με τα 12 τρίποντα, μου είχαν πει ότι το ρεκόρ μας ήταν τα 10 τρίποντα. Πολύ καλή εμφάνιση και σπουδαία δουλειά.

Πήραμε σοβαρά το παιχνίδι, κρατήσαμε κάποιους παίκτες στον πάγκο όπως τους Σλούκα, Ναν, Χουάντσο που δεν έπαιξαν και οι υπόλοιποι παίκτες έδειξαν πως είναι έτοιμοι για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Θα δούμε αν επανακάμψουμε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο».