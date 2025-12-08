Ομάδες

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 05:04
Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, όπως και πέρυσι, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος του 2026 είναι πλέον αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Με τους κωδικούς τους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, όπως και πέρυσι, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Πώς θα εκδώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η διαδικασία έκδοσης ολοκληρώνεται σε τέσσερα απλά βήματα:

  • Μεταβείτε στη σελίδα myAADE.
  • Επιλέξτε: Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
  • Συμπληρώστε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και το έτος τελών κυκλοφορίας.
  • Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τις οδηγίες πληρωμής.

Η προθεσμία έγκαιρης πληρωμής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς καμία παράταση έως αυτή τη στιγμή.

Αυστηρότερα και κλιμακωτά τα πρόστιμα για καθυστερήσεις

Η μεγάλη αλλαγή φέτος αφορά το καθεστώς των εκπρόθεσμων πληρωμών, το οποίο γίνεται πιο αυστηρό και εφαρμόζεται πλέον με κλιμακωτά πρόστιμα:

  • 25% πρόστιμο για εξόφληση έως 31 Ιανουαρίου 2026
  • 50% πρόστιμο για εξόφληση έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • 100% πρόστιμο για καθυστερημένη πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΑΑΔΕ ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ολοκληρώνουν έγκαιρα την υποχρέωση, ώστε να αποφύγουν σημαντικές επιβαρύνσεις.



