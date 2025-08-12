Ομάδες

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγας και κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Ζαφείρη!
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 12 Αυγούστου 2025, 10:54
SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Σλάβια Πράγας και κάνει το «μπαμ» με την απόκτηση του Ζαφείρη!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του καλοκαιριού, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη!

Σε μια από τις κορυφαίες κινήσεις της σύγχρονη ιστορίας του είναι έτοιμος να προχωρήσει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος, από την πλευρά του, άσκησε ασφυκτική πίεση, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση, η οποία, όπως αποδείχθηκε ήταν η τρίτη και… φαρμακερή. Η απόκτηση του Ζαφείρη έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Έλληνα χαφ να αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Ζαφείρης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 4.000.000 ευρώ που είχε δαπανήσει ο σύλλογος για να αποκτήσει τον Ίνγκασον από τη Ροστόφ το καλοκαίρι του 2018.


