Αντετοκούνμπο: «Οι Μαιάμι Χιτ εξετάζουν την περίπτωσή του»

Οnsports Τeam

Και νέος μνηστήρας στον «μαγικό κόσμο» για τον «Greek Freak» ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τον ίδιο να καλείται να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι και πάλι στο προσκήνιο στο ΝΒΑ και η συζήτηση που γίνεται γύρω από τον «Greek Freak» φουντώνει όλο και περισσότερο.

Σύμφωνα με το podcast στο κανάλι του Μαρκ Στάιν, οι Χιτ εξετάζουν σοβαρά την υπόθεση και τις πιθανότητες να κάνουν πρόταση στους Μπακς για τον 31χρονο σούπερ σταρ.

Με βάση όσα αναφέρονται, οι εκπρόσωποι του Greek Freak καλοβλέπουν αυτή την προοπτική, καθώς πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η πολιτεία της Φλόριντα δεν επιβάλλει φορολογία.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει δείξει την διάθεσή του, αν φύγει από τους Μπακς, να βρεθεί στην Νέα Υόρκη αλλά προς το παρόν κανείς δε μπορεί να πει το παραμικρό με σιγουριά.