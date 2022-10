Στο Ολυμπιακός-Λαμία ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο – Είδε μπάλα και το πανηγύρισε έξαλλα (vid)

Ο κουβανογερμανός ακραίος του Ολυμπιακού και MVP της 1ης αγωνιστικής, αφού οδήγησε εκ νέου την ομάδα του στη νίκη στο ντέρμπι με τον Φοίνικα Σύρου, όντας και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 19 πόντους έχοντας 15/18 τελειωμένες επιθέσεις και ποσοστό αποτελεσματικότητας 83% με 3 άσους και 1 μπλοκ, θέλησε να παρακολουθήσει και έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Έτσι ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο μαζί με την οικογένειά του βρέθηκε στα επίσημα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την οικογένειά του και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη κόντρα στη Λαμία.

Ο 37χρονος ακραίος μάλιστα θέλησε να ευχαριστήσει και την διοίκηση των Πειραιωτών και έγραψε:

«Εκπληκτικό απόγευμα με τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση την ΠΑΕ Ολυμπιακός, οικογένεια. Ειλικρινά το απόλαυσα και φυσικά τέλεια νίκη σήμερα και τρεις πόντοι».

Amazing Football afternoon with @olympiacosfc . Thank you for the invitation @olympiacossfp my FAMILY and I really enjoyed ??? and of curse Great Win today

