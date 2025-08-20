Ομάδες

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν την Σαμσουνσπόρ
Onsports Team 20 Αυγούστου 2025, 18:52
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν την Σαμσουνσπόρ

Ο πρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε δίπλα στην ομάδα την παραμονή του πρώτου αγώνα των play offs του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο ματς για την είσοδο στη League Phase του Europa League. Αντιμετωπίζει την Σαμσουνσπόρ με το πρώτο ματς την Πέμπτη (21/8) στο ΟΑΚΑ. Παραμονή του αγώνα, στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων», στο πλευρό της ομάδας βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρέθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» για να παρακολουθήσει την προπόνηση των «πράσινων». Κάτι που είχε κάνει και πριν το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην προηγούμενη φάση του θεσμού.

Με αυτό τον τρόπο ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος του «τριφυλλιού», θέλει να δείξει στην ομάδα του πως είναι δίπλα της και τη στηρίζει πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τους Τούρκους.

 

 



