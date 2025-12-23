Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)
Onsports Team 23 Δεκεμβρίου 2025, 01:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)

Σε αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τονίζοντας ότι αυτό χρειαζόταν για το 8ο αστέρι στην Αθήνα. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα Instagram story στο οποίο κύκλωσε το τριφύλλι με οκτώ αστέρια, δείχνοντας πως ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για το 8ο τρόπαιο του στην Euroleague.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σημείωσε και κάτι που έχει τεράστια σημασία χωρίς όμως να επεξηγεί ακριβώς τι εννοεί. 

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ότι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα».

Δείτε την ανάρτηση

Screenshot 2025 12 23 00 43 25 163 com.instagram.android edit

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)
1 ώρα πριν Γιαννακόπουλος: «Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα» (pic)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Πέρασε από το «Σαν Μαμές» η Εσπανιόλ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
1 ώρα πριν La Liga: Πέρασε από το «Σαν Μαμές» η Εσπανιόλ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: «Ανάσα» για Φούλαμ, 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ
1 ώρα πριν Premier League: «Ανάσα» για Φούλαμ, 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Σαλάχ για Αίγυπτο - Τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Λύτρωση στις καθυστερήσεις με Σαλάχ για Αίγυπτο - Τα αποτελέσματα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved