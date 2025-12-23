Ομάδες

Έβαλε… τέλος ο Ραφίνια Αλκάνταρα - Η ανακοίνωσή του για την απόσυρσή του από τη δράση
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 02:16
Έβαλε… τέλος ο Ραφίνια Αλκάνταρα - Η ανακοίνωσή του για την απόσυρσή του από τη δράση

Ο Βραζιλιάνος μέσος Ραφίνια Αλκάνταρα, ακολουθεί τα βήματα του αδερφού του Τιάγκο και «κρεμάει» τα παπούτσια του στα 32 του χρόνια, μετά από έξι μήνες χωρίς ομάδα.

Ο Ραφίνια έπαιζε στο Κατάρ, στην Αλ Αράμπια, από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, ήταν ελεύθερος παίκτης από τον Ιούλιο του 2024, μετά τη λήξη του συμβολαίου του, και μετά από ενάμιση χρόνο χωρίς ομάδα, αποφάσισε απροσδόκητα να αποσυρθεί.

Τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον Ραφίνια μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μακριά από το γήπεδο και μια μακρά ανάρρωση, ήρθε η ώρα να ανακοινώσω κάτι σημαντικό για μένα. Πήρα την απόφαση να αποσυρθώ. Πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, υπέστησα έναν τραυματισμό στο γόνατο που, δυστυχώς, με εμποδίζει να επιστρέψω για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν δύσκολο να δεχτώ ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, όλους για την αγάπη και την υποστήριξη. Ευχαριστώ, ποδόσφαιρο, που με έκανες αυτό που είμαι. Αντίο».



