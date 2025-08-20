Ομάδες

Το παραδέχτηκε ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας: «Παίζει Champions League ο Ζαφείρης και πάει στον ΠΑΟΚ»
Onsports Team 20 Αυγούστου 2025, 18:45
SUPER LEAGUE

Επίσημη μορφή παίρνει η συμφωνία ΠΑΟΚ – Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον πρόεδρο των Τσέχων να παραδέχεται πως ο παίκτης θα αγωνίζεται στους Θεσσαλονικείς απ’ τον Γενάρη.

Η συμφωνία ΠΑΟΚ και Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη, είναι δεδομένη. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν στα 12 εκατ. ευρώ και ο παίκτης θα μετακομίσει στην Τούμπα από την 1η Ιανουαρίου. Κάτι που ουσιαστικά έγινε κι επίσημο μέσω Τσεχίας.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, «απάντησε» σε ένα ποστάρισμα στο «Χ» στο οποίο γινόταν αναφορά στην είδηση του οριστικού deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Τσέχος επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας πως ο Ζαφείρης θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ:

«Ναι, βρήκαμε μια λύση συμφέρουσα για όλες τις πλευρές. Ο “Ζάφι” θα παίξει στο Champions League με τη Σλάβια και από τον Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ».

 


