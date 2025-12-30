Ομάδες

Μπαρτσελόνα - Μονακό: Έξαλλος ο Πασκουάλ με Τσαρούχα και Πουκλ - Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές
Οnsports Team 30 Δεκεμβρίου 2025, 23:23
EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα - Μονακό: Έξαλλος ο Πασκουάλ με Τσαρούχα και Πουκλ - Αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές

Έκρηξη του Τσάβι Πασκουάλ για τις αποφάσεις του Σάσα Πουκλ και της Βάσως Τσαρούχα στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τη Μονακό, στο πλαίσιο της 19η αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο αυτό που προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό του Τσάβι Πασκουάλ ήταν η διαιτησία του ματς.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε στο σημείο να πάρει διαφορά 20 πόντων, αλλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Καταλανό ήταν το φάουλ που χρεώθηκε ο Μάιλς Νόρις σε τρίποντο που εκτέλεσε ο Μάικ Τζέιμς για το 42-57 στο 25'.

Ο Τσάβι Πασκουάλ αντέδρασε σαν... ταύρος σε υαλοπωλείο θέτοντας στο στόχαστρο τον Σάσα Πουκλ και τη Βάσω Τσαρούχα, με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο απανωτές τεχνικές ποινές και να αποβληθεί από τη συνέχεια του ματς.

Δείτε το βίντεο:



