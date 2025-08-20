ΠΑΟΚ: «Σκάει» η… βόμβα Ζαφείρη – 1η Γενάρη στον «δικέφαλο» ο Έλληνας διεθνής!

Onsports Team

Έτοιμος να επισημοποιήσει την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στη Super League, είναι ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» μετά από μεγάλη προσπάθεια, κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας, για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Η οποία και θα ισχύσει από τον Ιανουάριο, όταν και ο ποδοσφαιριστής θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Τον τελευταίο καιρό έγινε νέος κύκλος επαφών, με τον Ιβάν Σαββίδη να προσφέρει 12.000.000 ευρώ στη Σλάβια Πράγας. Τα οποία είναι 10.000.000 συν 2.000.000 σε μπόνους. Ποσό που έκανε τους Τσέχους να δεχτούν, με τον όρο ο παίκτης να πάει στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο καθώς τον θέλουν για το Champions League και θεωρούσαν πως δεν είχαν χρόνο για αντικαταστάτη του.

Έτσι, ολοκληρώνεται μια σπουδαία μεταγραφή με τον 22χρονο διεθνή άσο να επιστρέφει για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πατρίδα του σε επαγγελματικό επίπεδο. Η οικογένεια του νεαρού είχε μεταναστεύσει στη Νορβηγία όσο ο ίδιος ήταν μικρός και εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.