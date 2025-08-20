Ομάδες

Περιστέρι: Φιλικό κόντρα στον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 20 Αυγούστου 2025, 17:56
BASKET LEAGUE

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της και μεταξύ άλλων θα αγωνιστεί και κόντρα στους "πράσινους" στις 10 Σεπτεμβρίου. 

Στα Γιάννενα θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Περιστερίου με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να έχει προγραμματίσει δυνατά φιλικά για τους παίκτες του και μεταξύ άλλων και ένα κόντρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Φιλικό που θα λάβειθ χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

30/8 ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων-Περιστέρι
6/9 Μαρούσι-Περιστέρι
10/9 Περιστέρι-Παναθηναϊκό AKTOR
12/9 Πανιώνιος-Περιστέρι
14/9 ΑΓΕ Χαλκίδας-Περιστέρι
19/9 6ο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» Περιστέρι-Άρης
21/9 6ο Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» Περιστέρι-Προμηθέας
27/9 Περιστέρι-Μύκονος.

 



