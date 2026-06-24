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Στον Πανσερραϊκό ο Ηλίας Τσέλιος

Στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ηλίας Τσέλιος.

Στον Πανσερραϊκό ο Ηλίας Τσέλιος
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Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ηλία Τσέλιο. Ο 28χρονος επιτελικός μέσος έμεινε ελεύθερος από την Καλαμάτα, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο, υπό τις οδηγίες του νυν τεχνικού των «Λιονταριών», Αλέκου Βοσνιάδη.

Ο Τσέλιος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη «Μαύρη Θύελλα», καταγράφοντας 25 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε 6 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ηλία Τσέλιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Τσέλιος είναι γεννημένος στις 06/10/1997 στην Αθήνα, αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος και πέρυσι αγωνίστηκε στην Καλαμάτα κατακτώντας πρωτάθλημα και Super Cup, έχοντας 25 συμμετοχές, 6 γκολ και 4 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, έχοντας συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Εργοτέλη, Βόλο, Ξάνθη και Χανιά, μετρώντας συνολικά 210 συμμετοχές, 28 γκολ και 26 ασίστ.

Ηλία, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!».

https://www.instagram.com/p/DZ9fP1uDbU9/
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