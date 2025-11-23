Super League 2: Χωρίς περιθώρια για απώλεια ο Πανιώνιος, νέα αρχή ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα

INTIME SPORTS

Ο Πανιώνιος επιστρέφει… στη δράση, αντιμετωπίζοντας την Athens Kallithea, σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι, όπου δεν έχει περιθώρια για απώλειες στον Β' όμιλο της Super League 2 – Ένα νέο ξεκίνημα με τον Γιάννη Γκούμα στον πάγκο του ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β’, οι «κυανέρυθροι» παίζουν στην Καλλιθέα με στόχο να μην χάσουν την επαφή από την κορυφή.

Ο Πανιώνιος είναι στο -8 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα. Όσον αφορά στην Athens Kallithea, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή.

Για τον Α’ όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα κόντρα στον Μακεδονικό, έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο του, τον Γιάννη Γκούμα.

A΄ Όμιλος

14:00 Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας ΑΚΤΟR Β'

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 27 Νίκη Βόλου 26 Αναγέννηση Καρδίτσας 26 Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -10αγ. ΠΑΟΚ Β' 11 Νέστος Χρυσούπολης 11 -10αγ. Καβάλα 9 Καμπανιακός 8 Μακεδονικός 5 -10αγ. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -10αγ.

B΄ Όμιλος

14:00 Αthens Kallithea – Πανιώνιος (ACTION24)

15:00 Ηλιούπολη – Μαρκό

15:00 Αιγάλεω – Παναργειακός

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)