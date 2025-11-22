Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα
Οι ομάδες κορυφής των δύο ομίλων πήραν τα αποτελέσματα που ήθελαν, επικράτησαν Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα.
Τρίτη σερί νίκη για τον Ηρακλή στον Α’ όμιλο της Super League 2. O «γηραιός» επικράτησε 1-0 της Καβάλας στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική. Ο Μάναλης στο 4’ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε εκτός έδρας του Καμπανιακού με 3-1. Ο Λουκίνας πέτυχε δύο γκολ (9’ και 49’), ενώ σκόραρε και ο Σιούτας για την ομάδα της Μαγνησίας (19’). Ο Ντουμάνης στο 21’ είχε μειώσει για τους γηπεδούχους.
Νίκη και για την Αναγέννηση Καρδίτσας. Με 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’. Μόλις στο 2’ ο Γκόλιας έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Καμπετσής έκανε το 2-0 στο 56’. Ο Απιατσιόνακ με κεφαλιά στο 62’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
SUPER LEAGUE – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ηρακλής – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11
ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής 27
2. Νίκη Βόλου 26
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -10αγ.
5. ΠΑΟΚ Β΄ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11 -10αγ.
7. Καβάλα 9
8. Καμπανιακός 8
9. Μακεδονικός 5 -10αγ.
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -10αγ.
Στον Β’ όμιλο, Ολυμπιακός Β’ και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν για πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).
Η Καλαμάτα συνεχίζει στην κορυφή, επικρατώντας 1-0 στην έδρα της απέναντι στα Χανιά. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, ήταν αρκετό για τη «μαύρη θύελλα».
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2
Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0
Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 23/11
Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 23/11
Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ.
2. Πανιώνιος 21 -9αγ.
3. Athens Kallithea FC 17
4. ΓΣ Μαρκό 16
5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.
6. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ.
7. Αιγάλεω 10 -9αγ.
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6 -11αγ.
10. Παναργειακός 3