Γιουβέντους: «Εξετάζει την περίπτωση του Κουλιεράκη»

Η Γιουβέντους παρακολουθεί την περίπτωση του πρώην αμυντικού του ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος αγωνίζεται στην Βόλφσμπουργκ.

Οι «μπιανκονέρι» αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο διεθνής Έλληνας στόπερ αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά από τη διοίκηση της ομάδας.

Ο νεαρός αμυντικός πραγματοποιεί θετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ στη Bundesliga, παρά τη δύσκολη πορεία της ομάδας του στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Οι εμφανίσεις του έχουν ενισχύσει την εκτίμηση πως είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί σε σύλλογο κορυφαίου επιπέδου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Γιουβέντους έχει ήδη παρακολουθήσει από κοντά τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, στέλνοντας ανθρώπους της στη Γερμανία για να αξιολογήσουν την πορεία και την αγωνιστική του κατάσταση.

Παράλληλα, στη λίστα των επιλογών της ιταλικής ομάδας βρίσκονται επίσης οι Νέιθαν Ακέ της Μάντσεστερ Σίτι και Οτάβιο της Παρί Σεν Ζερμέν.

