Αλφόνσο Ντέιβις: Τέλος η σεζόν – Κάνει αγώνα δρόμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Καναδός μπακ της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις, τραυματίστηκε στον ημιτελικό του Champions League και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ο 25χρονος υπάρχει πιθανότητα να απουσιάσει και από το Μουντιάλ.

Ιδιαίτερα άσχημα είναι τα νέα για την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Καναδά, καθώς ο Αλφόνσο Ντέιβις θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο στον ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τις ιατρικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν πως δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Έτσι, ο Καναδός άσος θα απουσιάσει από τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Bundesliga απέναντι σε Βόλφσμπουργκ και Κολωνία, ενώ θα χάσει και τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας με τη Στουτγκάρδη στις 23 Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, έντονη ανησυχία υπάρχει και στην Εθνική Καναδά σχετικά με την κατάσταση του παίκτη ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς δεν αποκλείεται να τεθεί σε κίνδυνο ακόμα και η συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 12 Ιουνίου, ο Ντέιβις καλείται πλέον να δώσει αγώνα με τον χρόνο προκειμένου να προλάβει να είναι έτοιμος.

