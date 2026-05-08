Μπόρνμουθ: Σκάνδαλο με Χιμένες - Έστελνε μηνύματα σε μαθήτρια - Η θέση της ομάδας

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Premier League, με κεντρικό πρόσωπο τον Άλεξ Χιμένες της Μπόρνμουθ. Τον γύρο του διαδικτύου συγκεκριμένα κάνουν τις τελευταίες ώρες συνομιλία που είχε ο 21χρονος Μεξικανός με 15χρονη μαθήτρια στα social media.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα γύρω από την υπόθεση, με την φερόμενη 15χρονη μαθήτρια να δηλώνει ξεκάθαρα την πραγματική της ηλικία με τον ίδιο να της απαντάει πως αναγνωρίζει πως είναι μικρή, αλλά «μ' αρέσουν οι μικρότερες κοπέλες» και «δεν θα είχα θέμα να βρεθούμε».

Η Μπόρνμουθ μέσω ανακοίνωσης ανέφερε πως έχει ενημερωθεί και ερευνά το περιστατικό, ενώ παράλληλα τα «κεράσια» σημείωσαν πως ο Χιμένες θα μείνει εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Φούλαμ.