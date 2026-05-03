UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27

Δείτε το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27. 

UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν 2026/27 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA είναι ήδη έτοιμος, με τις ομάδες μόλις 17 ημέρες μετά τον φετινό τελικό του Champions League να ρίχνονται ξανά στη μάχη των προκριματικών της επόμενης χρονιάς.

Στις 16 Ιουνίου και ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (έναρξη 11 Ιουνίου), είναι προγραμματισμένες οι πρώτες κληρώσεις για τον 1ο προκριματικό γύρο των τριών διοργανώσεων της UEFA.

Αναλυτικά το καλεντάρι για όλες τις διοργανώσεις της UEFA 2026-27:

Champions League:

  • 1ος Προκριματικός: Κλήρωση 16 Ιουνίου | Αγώνες 7-8 & 14-15 Ιουλίου
  • 2ος Προκριματικός: Κλήρωση 17 Ιουνίου | Αγώνες 21-22 & 28-29 Ιουλίου
  • 3ος Προκριματικός: Κλήρωση 20 Ιουλίου | Αγώνες 4-5 & 11 Αυγούστου
  • Play-offs: Κλήρωση 3 Αυγούστου | Αγώνες 18-19 & 25-26 Αυγούστου
  • League Phase: Κλήρωση 27 Αυγούστου | Διάρκεια: 8 Σεπτεμβρίου 2026 – 27 Ιανουαρίου 2027
  • Νοκ-άουτ Playoffs: Κλήρωση 29 Ιανουαρίου | Αγώνες 16-17 & 23-24 Φεβρουαρίου
  • Φάση των "16": Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου | Αγώνες 9-10 & 16-17 Μαρτίου
  • Προημιτελικοί: Αγώνες 6-7 & 13-14 Απριλίου
  • Ημιτελικοί: Αγώνες 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου
  • Τελικός: 5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)

Europa League:

  • 1ος Προκριματικός: Κλήρωση 16 Ιουνίου | Αγώνες 9 & 16 Ιουλίου
  • 2ος Προκριματικός: Κλήρωση 17 Ιουνίου | Αγώνες 23 & 30 Ιουλίου
  • 3ος Προκριματικός: Κλήρωση 20 Ιουλίου | Αγώνες 6 & 13 Αυγούστου
  • Play-offs: Κλήρωση 3 Αυγούστου | Αγώνες 20 & 27 Αυγούστου
  • League Phase: Κλήρωση 28 Αυγούστου | Διάρκεια: 16 Σεπτεμβρίου 2026 – 28 Ιανουαρίου 2027
  • Νοκ-άουτ Playoffs: Κλήρωση 29 Ιανουαρίου | Αγώνες 18 & 25 Φεβρουαρίου
  • Φάση των "16": Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου | Αγώνες 11 & 18 Μαρτίου
  • Προημιτελικοί: Αγώνες 8 & 15 Απριλίου
  • Ημιτελικοί: Αγώνες 29 Απριλίου & 6 Μαΐου
  • Τελικός: 26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)

Conference League:

  • 1ος Προκριματικός: Κλήρωση 16 Ιουνίου | Αγώνες 9 & 16 Ιουλίου
  • 2ος Προκριματικός: Κλήρωση 17 Ιουνίου | Αγώνες 23 & 30 Ιουλίου
  • 3ος Προκριματικός: Κλήρωση 20 Ιουλίου | Αγώνες 6 & 13 Αυγούστου
  • Play-offs: Κλήρωση 3 Αυγούστου | Αγώνες 20 & 27 Αυγούστου
  • League Phase: Κλήρωση 28 Αυγούστου | Διάρκεια: 15 Οκτωβρίου – 17 Δεκεμβρίου
  • Νοκ-άουτ Playoffs: Κλήρωση 15 Ιανουαρίου | Αγώνες 18 & 25 Φεβρουαρίου
  • Φάση των "16": Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου | Αγώνες 11 & 18 Μαρτίου
  • Προημιτελικοί: Αγώνες 8 & 15 Απριλίου
  • Ημιτελικοί: Αγώνες 29 Απριλίου & 6 Μαΐου
  • Τελικός: 2 Ιουνίου 2027 (Κωνσταντινούπολη)
COMMENTS
LATEST NEWS
16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαριόλι: «Η Πόρτο είναι ξανά κορυφαία ομάδα»

16:01 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ - Περιστέρι

15:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Έφυγε» ο Στέργιος Μπουσβάρος

15:38 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ vs Περιστέρι: Εντυπωσιακές φάσεις των δύο ομάδων από την κανονική περίοδο

15:34 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ηττήθηκε από τη Μανρέσα λίγο πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό AKTOR

15:29 EUROLEAGUE

Ο Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο «μηχανοδηγός» για το 2-0

15:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαλβέρδε: Έφτασε τα 500 παιχνίδια στον πάγκο της Μπιλμπάο

14:48 SUPER LEAGUE

Γερεμέγεφ: «Υπάρχει απογοήτευση σε όλους, αλλά έχω δει την ομάδα να έχει μάτια δολοφονικά»

14:32 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ενδιαφέρεται για τον Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης»

14:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπρούνο: «Είχα πολλές ευκαιρίες να φύγω, αλλά η επιτυχία με τη Γιουνάιτεντ είναι κάτι το μοναδικό»

13:46 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας