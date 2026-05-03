UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27

Ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν 2026/27 για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA είναι ήδη έτοιμος, με τις ομάδες μόλις 17 ημέρες μετά τον φετινό τελικό του Champions League να ρίχνονται ξανά στη μάχη των προκριματικών της επόμενης χρονιάς.

Στις 16 Ιουνίου και ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (έναρξη 11 Ιουνίου), είναι προγραμματισμένες οι πρώτες κληρώσεις για τον 1ο προκριματικό γύρο των τριών διοργανώσεων της UEFA.

Αναλυτικά το καλεντάρι για όλες τις διοργανώσεις της UEFA 2026-27:

Champions League:

1ος Προκριματικός: Κλήρωση 16 Ιουνίου | Αγώνες 7-8 & 14-15 Ιουλίου

2ος Προκριματικός: Κλήρωση 17 Ιουνίου | Αγώνες 21-22 & 28-29 Ιουλίου

3ος Προκριματικός: Κλήρωση 20 Ιουλίου | Αγώνες 4-5 & 11 Αυγούστου

Play-offs: Κλήρωση 3 Αυγούστου | Αγώνες 18-19 & 25-26 Αυγούστου

League Phase: Κλήρωση 27 Αυγούστου | Διάρκεια: 8 Σεπτεμβρίου 2026 – 27 Ιανουαρίου 2027

Νοκ-άουτ Playoffs: Κλήρωση 29 Ιανουαρίου | Αγώνες 16-17 & 23-24 Φεβρουαρίου

Φάση των "16": Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου | Αγώνες 9-10 & 16-17 Μαρτίου

Προημιτελικοί: Αγώνες 6-7 & 13-14 Απριλίου

Ημιτελικοί: Αγώνες 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου

Τελικός: 5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)

Europa League:

1ος Προκριματικός: Κλήρωση 16 Ιουνίου | Αγώνες 9 & 16 Ιουλίου

2ος Προκριματικός: Κλήρωση 17 Ιουνίου | Αγώνες 23 & 30 Ιουλίου

3ος Προκριματικός: Κλήρωση 20 Ιουλίου | Αγώνες 6 & 13 Αυγούστου

Play-offs: Κλήρωση 3 Αυγούστου | Αγώνες 20 & 27 Αυγούστου

League Phase: Κλήρωση 28 Αυγούστου | Διάρκεια: 16 Σεπτεμβρίου 2026 – 28 Ιανουαρίου 2027

Νοκ-άουτ Playoffs: Κλήρωση 29 Ιανουαρίου | Αγώνες 18 & 25 Φεβρουαρίου

Φάση των "16": Κλήρωση 26 Φεβρουαρίου | Αγώνες 11 & 18 Μαρτίου

Προημιτελικοί: Αγώνες 8 & 15 Απριλίου

Ημιτελικοί: Αγώνες 29 Απριλίου & 6 Μαΐου

Τελικός: 26 Μαΐου 2027 (Φρανκφούρτη)

Conference League: