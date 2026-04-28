Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο στην Πάτρα

Στην ομάδα που προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου που άνοιξε πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα, συμμετείχε και η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης (28/4). Η επιχείρηση έγινε σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας. Στην ομάδα που προχώρησε στη σύλληψη του ηλικιωμένου, συμμετείχε και η Ελένη Αντωνίου.

Πρόκειται για την 41χρονη διεθνή διαιτητή, η οποία υπηρετεί στην Πάτρα. Ενώ ως ρέφερι, ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας.

Η Ελληνίδα διαιτητής και αστυνομικός, έχει οριστεί μάλιστα να διευθύνει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.

Πριν λίγο καιρό ήταν η ίδια που διηύθυνε το Super Cup της Super League 2 στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή, τις ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στους δύο ομίλους της κατηγορίας.