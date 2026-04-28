AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ

Τον Φρανκ Κεσιέ της Αλ Άχλι συνδέει αφρικανικό δημοσίευμα με την ΑΕΚ, με την ΠΑΕ από την πλευρά της να διαψεύδει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τον Ιβοριανό.

Την περίπτωση του Φρανκ Κεσιέ κοιτάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με δημοσίευμα που έρχεται από την Αφρική. Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως η Ένωση έχει εκφράσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη και εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει μια σημαντική προσφορά για να εξασφαλίσει την υπογραφή του κατά την επερχόμενη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Ο 29χρονος Ιβοριανός έχει σημαντική θητεία σε συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα, η Μίλαν και η Αταλάντα. Τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Άχλι όπου μετράει 38 συμμετοχές, με απολογισμό 10 γκολ και τέσσερις ασίστ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς ΑΕΚ για τον Κεσιέ.