Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Ζαρουρί και.. βλέπει ΑΕΚ

Μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού ακολούθησε ο Άνας Ζαρουρί, με τον Μαροκινό να φαίνεται έτοιμος για το αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο (3/5, 21:00).

Την προετοιμασία του για το Κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι άρχισαν το πρόγραμμα με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε και σήμερα ο Άνας Ζαρουρί, ενώ υπενθυμίζεται πως από χθες επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς Πάλμερ-Μπράουν και Τζούρισιτς.

Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Σισοκό.