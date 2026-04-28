Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Ζαρουρί και.. βλέπει ΑΕΚ
OnSports Team 28 Απριλίου 2026, 16:36
Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Ζαρουρί και.. βλέπει ΑΕΚ

Μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού ακολούθησε ο Άνας Ζαρουρί, με τον Μαροκινό να φαίνεται έτοιμος για το αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο (3/5, 21:00).

Την προετοιμασία του για το Κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι άρχισαν το πρόγραμμα με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε και σήμερα ο Άνας Ζαρουρί, ενώ υπενθυμίζεται πως από χθες επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς Πάλμερ-Μπράουν και Τζούρισιτς. 

Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Σισοκό.

 

 



Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
7 λεπτά πριν Συγκινητικό «αντίο» της Χατζηευστρατιάδου στον Παναθηναϊκό
AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
15 λεπτά πριν AEK: Ενδιαφέρον της Ένωσης για Κεσιέ – Διαψεύδει η ΠΑΕ
Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
20 λεπτά πριν Στο ελληνικό Big-4 προτάθηκε ο Μέμφις Ντεπάι!
ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
40 λεπτά πριν ΟΦΗ: Συγχαρητήρια επιστολή από Γκαγκάτση για την κατάκτηση του Κυπέλλου
