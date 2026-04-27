Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Τεντέσκο μετά τη βαριά ήττα από τη Γαλατασαράι
EPA/TIM KEETON, ΑΜΠΕ
Onsports Team 27 Απριλίου 2026, 22:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Φενέρμπαχτσε

Τίτλοι… τέλους έπεσαν στην συνεργασία της Φενέρμπαχτσε με τον Ντομένικο Τεντέσκο.

Σημαντικές εξελίξεις προκάλεσε η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι στο ντέρμπι, με τον Ντομένικο Τεντέσκο να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Η εικόνα της ομάδας στο 3-0, που ουσιαστικά έβαλε τέλος στις ελπίδες για τον τίτλο, οδήγησε άμεσα σε αποφάσεις. Η διοίκηση προχώρησε σε αλλαγή σελίδας, απομακρύνοντας τον προπονητή, ενώ μαζί του αποχωρεί και ο αθλητικός διευθυντής, Ντεβίν Οζέκ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου, λύθηκε η συνεργασία μας με τον προπονητή μας, Ντομένικο Τεντέσκο, καθώς και με το τεχνικό του επιτελείο.

Επίσης, αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας μας με τον Αθλητικό Διευθυντή μας, Ντεβίν Οζέκ, και τον Συντονιστή Ποδοσφαίρου, Μπερκέ Τσελεμπί. Τους ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους στον σύλλογό μας και τους ευχόμαστε επιτυχία στη μελλοντική τους πορεία.

Ο βοηθός προπονητή μας, Ζεκί Μουράτ Γκιόλε, θα καθοδηγήσει την ομάδα μας στους εναπομείναντες αγώνες της σεζόν.

Αθλητικός Σύλλογος Φενέρμπαχτσε».



