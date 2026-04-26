Μπαντής για ΟΦΗ: «Ένα ολόκληρο νησί πανηγυρίζει, έγινε ένας αγώνας γιορτή»

Intime

Onsports Team

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία που έχει το τρόπαιο για όλο το νησί της Κρήτης.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του OΦΗ. Είναι άξια κυπελλούχος Ελλάδας. Η καταπληκτική της πορεία στη διοργάνωση επιβραβεύτηκε με την τεράστια νίκη στον τελικό, απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Πολλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Οι παίκτες του ΟΦΗ αναγνώρισαν ότι η αξία της κατάκτησης γίνεται σπουδαιότερη, διότι επιτεύχθηκε απέναντι σε σπουδαίους ποδοσφαιριστές.

Από την άλλη, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, παρά την πίκρα και την απογοήτευσή τους, έμειναν στο γήπεδο μέχρι το τέλος της απονομής για να χειροκροτήσουν τους συναδέλφους τους που τα κατάφεραν.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πως έγινε ένας αγώνας γιορτή. Κρατήστε αυτό και αφήστε επιτέλους την τοξικότητα στην άκρη σχετικά με το ποιος και γιατί έδωσε το κύπελλο στον νικητή. Δεν προστατεύω πρόσωπα, το ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές είναι αυτά που με ενδιαφέρουν.

Μια ομάδα 101 ετών, ένα ολόκληρο νησί, μία κοινωνία που διψούσε να δει το καμάρι της να κλαίει από χαρά, σήμερα γιορτάζει. Ας κρατήσουμε αυτό και τίποτα άλλο».