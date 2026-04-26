Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι ο Νίκο Παζ

Η Ρεάλ αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του Νίκο Παζ, με τον Αργεντίνο να κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Κόμο.

Την επιστροφή του Νίκο Παζ στη Μαδρίτη θέλει να κάνει η Ρεάλ, με τη «Βασίλισσα» να ασκεί το δικαίωμα επαναγοράς του 21χρονου από την Κόμο στην οποία τον είχε παραχωρήσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρεάλ είχε βάλει όρο επαναγοράς στη μεταγραφή του Παζ, με τους «Μερένγχες» να μπορούν να φέρουν πίσω τον παίκτη με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια.

Τη φετινή σεζόν, ο Παζ έχει πραγματοποιήσει 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Κόμο, μετρώντας 13 γκολ και οκτώ ασίστ σε 3.066 αγωνιστικά λεπτά.