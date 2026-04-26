Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι ο Νίκο Παζ
EPA/FEDERICO PROIETTI
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 12:12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Κόμο / Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει το καλοκαίρι ο Νίκο Παζ

Η Ρεάλ αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του Νίκο Παζ, με τον Αργεντίνο να κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Κόμο.

Την επιστροφή του Νίκο Παζ στη Μαδρίτη θέλει να κάνει η Ρεάλ, με τη «Βασίλισσα» να ασκεί το δικαίωμα επαναγοράς του 21χρονου από την Κόμο στην οποία τον είχε παραχωρήσει έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρεάλ είχε βάλει όρο επαναγοράς στη μεταγραφή του Παζ, με τους «Μερένγχες» να μπορούν να φέρουν πίσω τον παίκτη με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια.

Τη φετινή σεζόν, ο Παζ έχει πραγματοποιήσει 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Κόμο, μετρώντας 13 γκολ και οκτώ ασίστ σε 3.066 αγωνιστικά λεπτά.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved